Brys nog steeds kwaad: "Zo onrechtvaardig, je kan beter rood pakken"

Brys zag zijn ploeg al vier punten verliezen door scheidsrechterlijke beslissingen. "Ik kan best begrijpen dat jonge scheidsrechters leergeld betalen, maar ik kan er minder begrip voor ­opbrengen dat wij als ploegen van 1B voor hun fouten gestraft worden", klinkt het in GvA.

"Zowel tegen Westerlo als tegen Leuven werd één van mijn spelers ­(Abdel Diarra en Tom Van Hyfte, red.) zonder enige ­reden met een tweede gele kaart ­bedacht en moesten wij met nog een kwartier te ­spelen met tien tegen elf verder. Tot overmaat van ramp werd ook nog een ongeldig doelpunt van Leuven, want buitenspel, in de slot­minuut goedgekeurd en verloren we zo twee punten."

Onrechtvaardig: geen beroep mogelijk

Brys hekelt ook het systeem. "Tweemaal geel ­betekent ­automatisch volgende speeldag ­geschorst, ook al bewijzen de ­beelden in beide wedstrijden dat de gele kaarten wel degelijk onterecht waren. Beroep is niet mogelijk. Je bent dus beter af met een rode kaart, want dan kan je wel beroep aan­tekenen en is uitsluiting soms ­voldoende. Dat is zo onrechtvaardig. We gaan ons wenden tot de bevoegde instanties."