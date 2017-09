Nieuwe wending: kennen we woensdagmiddag het lot van Hein Vanhaezebrouck? Gent spreekt pers toe

Woensdagmiddag om 12.30 uur zal er een persconferentie gehouden worden op het oefencomplex in Oostakker. Mogelijk komen we dan meer te weten over de toekomst van Hein Vanhaezebrouck bij de Buffalo's.

Een ontbinding van zijn contract? Een openlijke steunbetuiging? Of eventueel een contractverlenging? In principe is alles mogelijk, maar het zal sowieso een drukgevolgde meeting zijn.

Zoals elke week zaten de sterke mannen van AA Gent samen voor een evaluatie, de aanwezigheid van Mogi Bayat zorgde echter voor speculaties omtrent de toekomst van Hein Vanhaezebrouck.

Die gaf zondag al aan ernstig te moeten nadenken over zijn toekomst. Benieuwd wat er gisteren uit het gesprek met De Witte & co naar boven is gekomen. Wij houden u - uiteraard - ter plaatse op de hoogte.