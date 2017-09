Analist Geert De Vlieger twijfelt er niet aan: "Ja, Hein Vanhaezebrouck wordt daar coach"

Sinds het vertrek van René Weiler bij paars-wit vorige week maandag, dook de naam van Vanhaezebrouck meermaals op in Brusselse kringen. De landskampioen geeft voorlopig resoluut het vertrouwen aan T1 ad interim Nicolas Frutos, maar velen denken nu dat de ex-trainer van Gent Weiler zal opvolgen.

Ook analist Geert De Vlieger is van die theorie overtuigd. "Ja, Hein Vanhaezebrouck heeft het fantastisch gedaan bij AA Gent. Ja, het was op en ja, hij wordt de nieuwe trainer van Anderlecht", tweette de oud-doelman van RSCA. "Soms is voetbal logica."

Halve finale en finale

Frutos krijgt in de topmatchen van deze week tegen Celtic en Standard zijn kans. Nadien volgt een evaluatie, liet manager Herman Van Holsbeeck eerder deze week nog verstaan.