Analist raakt steeds meer onder de indruk van Anderlecht-sterkhouder: "Een fenomeen, dat op zijn sloffen zijn contract tekende, wetend dat zijn carrière quasi voorbij was"

Ook oud-doelman Wim De Coninck was onder de indruk van enkele reddingen die Boeckx deed. "Gelukkig is hij er", zegt de analist in Sport/Voetbalmagazine. "Een fenomeen, dat op zijn sloffen zijn contract bij Anderlecht als derde keeper tekende, wetend dat zijn carrière quasi voorbij was. Een voorbeeld voor elke doelman zoals die in de goal staat: verfrissend, nonchalant, ontspannen. Hij straalt!"

Boeckx solliciteerde naar de plaats van nummer 1, maar mogelijk staat Matz Sels weer in doel tegen Celtic. "Die safe op het schot van Angban, na een zware rugoperatie en met nog steeds wat kilootjes te veel: Boeckx heeft meer atletisch vermogen dan iedereen denkt", besluit De Coninck. "Benieuwd of Frutos Sels Europees in de goal zet of kiest voor een keeper die alles pakt."