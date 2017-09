Tweede schouderoperatie op één jaar tijd krijgt onfortuinlijke De Ceulaer (33) niet klein: "Ik wil bij Westerlo nog iets afdwingen"

Het was een mokerslag zondagavond. Voor de pauze had De Ceulaer de 2-0 nog binnen gelegd. Tien minuten voor tijd sloeg het noodlot toe. "Ik ging ongecontroleerd tegen de grond en voelde direct wat er gebeurde", doet De Ceulaer zijn verhaal bij Voetbalkrant.com. "De eerste uren was ik er het hart van in. Maar dan moet je toch die knop omdraaien, hoe pijnlijk een schouderoperatie ook is."

Pas als je dit voor hebt, besef je hoe vaak je de schouder gebruikt

Net als vorig seizoen moet De Ceulaer zeven tot negen weken revalideren. "Pas als je dit voor hebt, besef je hoe vaak je de schouder in het dagelijkse leven gebruikt. Ik voel me zeer beperkt momenteel: bij het slapen, rechtstaan, noem maar op..."

Ik herstel doorgaans snel, dat is de aard van het beestje

De 33-jarige Limburger scoorde al twee keer in vijf duels, en is niet van plan bij de pakken te blijven zitten. "Ik herstel doorgaans snel van zware blessures, dat is de aard van het beestje", gaat De Ceulaer verder.

"Ik zit in mijn laatste contractjaar bij Westerlo en wil hier graag nog iets afdwingen. Want ik voel me goed bij deze club en amuseer me op het veld. Ik voetbal nog graag, en de acties en doelpunten zitten nog in me. Hopelijk kan ik net als vorig seizoen met die goeie match tegen Club Brugge op hetzelfde niveau terugkeren."