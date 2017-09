Boyata: "Het is een mogelijkheid om me aan het Belgische publiek te tonen, maar dat is niet het allerbelangrijkste"

Ik ben opgegroeid in Brussel en ik wilde wel voor hen spelen, maar ik was geen fanDeel deze quote:

"Ik ken Anderlecht al vanaf ik klein was, maar we moeten hier focussen op de match. Het is ons doel om ook na Kerstmis nog Europees te spelen en daarvoor is Anderlecht misschien wel onze grootste tegenstander."

Rode Duivel

Een passage in België is wel de ideale kans voor Boyata om zich te tonen voor een nationale selectie. "Ik wil geen druk leggen op mezelf. Het is een mogelijkheid om me aan het Belgische publiek te tonen maar dat is niet het allerbelangrijkste. De bondscoach heeft me al zien spelen en weet wat ik in m’n mars heb", blijft hij rustig.