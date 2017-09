BREAKING: Gent neemt afscheid van Hein Vanhaezebrouck

Dat maakte AA Gent bekend op een inderhaast samengeroepen persconferentie. Na verschillende topjaren komt er een einde aan het avontuur tussen beide partijen.

Heb spijt dat dit zich voordoet

"We hebben vaak samengezeten de voorbije weken en maanden. Ik was er altijd van overtuigd dat het goed ging komen. De resultaten waren niet de beoogde, maar dat was secundair. Hoe mensen zich voelen is echter heel belangrijk in de samenwerking", aldus voorzitter De Witte.

"Bijna als vrienden en als grote mensen hebben we samen besloten dat het voor iedere partij beter was om de samenwerking niet verder te zetten. Ik heb spijt dat dit zich voordoet. We zullen elkaar blijven zien, want er is een band gesmeed die zal blijven bestaan.