Twee Belgen aan het kanon in doelpuntrijke tweede speeldag Champions League

De tweede speeldag leverde heel wat doelpunten op en heel wat Belgen kwamen vanavond in actie. Een overzichtje:

Manchester United had al bij rust zijn schaapjes op het droge tegen CSKA Moskou. Met twee goals van wie anders dan Romelu Lukaku, zette de spits de Mancunians op weg naar een eenvoudige 1-4 zege.

In Madrid was het spannender. Daar besliste invaller Michy Batshuayi de wedstrijd door vlak voor het laatste fluitsignaal de beslissende treffer tegen de netten te jagen. Goed voor een 1-2 eindstand in het voordeel van Chelsea. Atletico Madrid in rouw. Eden Hazard begon in de basis bij de Blues, net als Yannick Carrasco aan de overkant.

Roma met Nainggolan won eerder op de avond met 1-2 op het veld van Qarabag, dat zijn eerste goal ooit scoorde in de Champions League. PSG demonstreerde zijn klasse met 3-0 van Bayern München. Thomas Meunier kwam niet van de bank in Parijs.

Tot slot speelden ook enkele Belgen met Olympiakos op het veld van Juventus. Silvio Proto, Björn Engels en Vadis Odjidja gingen met logische 2-0 cijfers de boot in.