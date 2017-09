Publiekslieveling Frutos staat voor eerste thuismatch als T1 van Anderlecht: "Álle fans zullen achter de ploeg staan"

"In de poulefase van de Champions League speel je zes finales, maar dit is absoluut een sleutelmatch voor beide ploegen", liet Frutos dinsdag verstaan. "Wij zijn favoriet, net zoals Celtic favoriet zal zijn in de return."

"Dit is de match die we moeten winnen. Iedereen zal dan ook hypergemotiveerd aan de aftrap staan. Ik ben ervan overtuigd dat we een goed Anderlecht zullen zien."

Iedereen zal hypergemotiveerd aan de aftrap staan

Frutos ligt goed in de markt bij de Anderlecht-fans, dat zagen we al afgelopen zaterdag op de Freethiel van Waasland-Beveren. Een speciale boodschap voor de aanhang in aanloop naar de cruciale ontmoeting van vanavond heeft hij niet.

"Ik weet dat we voor een vol huis zullen spelen. De fans zullen met z'n allen achter de ploeg staan, dat was in Beveren al zo. Het belangrijkste is dat we hen een boodschap geven óp het veld."