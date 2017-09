Frutos legt zijn aanpak uit: "We proberen dingen die normaal 9-10 weken in beslag nemen" en "Niet evident met die geruchten"

We gaan u nu al zeggen: niet enkel wij, maar alle kranten gaan zich morgen dezelfde vraag stellen. Wat als Anderlecht wat lef had getoond? "We probeerden een organisatie neer te zetten. En dat lukte goed tot Spajic uitviel. Met 10, 10,5 man was het moeilijk. En daarna hebben we nog cadeaus uitgedeeld."

Maar is het met zoveel verdedigende spelers er niet om vragen? "We wilden vijf verdedigers tegen een ploeg die op balbezit speelt. Wij wilden hun ruimtes gebruiken om te counteren. En in de eerste helft zagen we toch enkele goeie combinaties en kansen. We doen het in één week, terwijl dit normaal zaken zijn waarvoor je 9-10 weken nodig hebt."