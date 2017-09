Deschacht wil geen polemiek: "Het is mijn schuld, 100 procent mijn fout!"

En die tweede mocht op het conto van Olivier Deschacht. De pass van Dendoncker was ook niet plezant te noemen, maar daar wou de blonde verdediger niets over horen. "Die tweede was mijn schuld. Je moet er Leander totaal niet bijslepen."

"Ik wou mijn tegenstander uitkappen. Ik probeer altijd uit te verdedigen en soms loopt dat falikant af, zoals nu. Ik had die bal in de tribune moeten schieten. Dit is 100 procent mijn schuld, van niemand anders."