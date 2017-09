Ongelofelijk! Silvio Proto kon ooit naar FC Barcelona: "Misschien heb ik toen niet genoeg lef getoond"

Spelers die elf jaar voor dezelfde club voetballen, kom je in de Jupiler Pro League haast zelden tegen. Proto was nog een uitzondering, al liet hij voor hij in Brussel neerstreek een unieke uitdaging schieten. Ooit was de goalie namelijk in beeld bij het grote FC Barcelona.

"Ik herinner me dat mijn makelaar naar Barcelona was gevlogen", doet Proto een uitzonderlijk verhaal uit de doeken in Sport/Voetbalmagazine. "Het was allemaal vrij bizar, want de club wilde me kopen en meteen uitlenen om aan spelen toe te komen. Ik was nog wel jong, maar daar was ik toch niet echt van onder de indruk."

Niet genoeg lef

Proto koos er uiteindelijk bewust voor om in België te blijven. "Misschien heb ik toen niet genoeg lef getoond en gekozen voor zekerheid. Ik was titularis bij de Rode Duivels en mijn vrouw had haar studies nog niet afgemaakt. Dus koos ik voor een tussenstap bij Anderlecht", aldus Proto.