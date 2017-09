Op weg naar een vol huis? Beerschot-Wilrijk én Lierse verkopen tickets als zoete broodjes

Bij Beerschot gaat de verkoop hard voor de wedstrijd tegen Lierse. De Ratten hebben dit jaar nog niet verloren en hebben 3 punten voorsprong op nummer 2 Cercle.

Deze zondag verdedigen ze hun leidersplaats in de periode 1 tegen Lierse. Dit is ook de fans niet ontgaan en er blijven nog slechts 300 plaatsen in de “Kleinen Tribun”.

10.000

Het ziet er naar uit dat zondag de kaap van 10.000 supporters overschreden zal worden. De club denkt na om alle tribunes open te stellen voor deze derby, terwijl ook bij Lierse de belangstelling groot is.

De bezoekers hebben zowat 650 tickets ter beschikking. Daarvan resten er nog een kleine 50 en werden er al meer van 600 verkocht. De overwinning van Lierse van afgelopen weekend een vervolg geven op het Kiel? Daar droomt elke geel-zwarte fan van.