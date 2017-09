Proto haalt scherp uit naar Vanderhaeghe die opvallend anders was: "Dan scheelt er toch iets"

Met zijn 34 jaar zit Proto natuurlijk al even in het vak. De goalie maakte verschillende coaches mee, de samenwerking met Vanderhaeghe verliep opvallend anders geeft hij aan in Sport/Voetbalmagazine. "Hoewel we nog samengespeeld hebben, was hij de coach met wie ik de minste overeenkomsten had."

Een gegeven waar ook ploegmaats mee geconfronteerd werden. "Nicolas Lombaerts had ook weinig contact met hem, da’s toch wat raar. Ik heb in mijn carrière altijd een goed contact gehad met mijn trainers en daar kreeg ik vooral opmerkingen en kritiek door."

Gevraagd naar het probleem

Opvallend: toen Proto naar Olympiakos verhuisde, hoorde hij Vanderhaeghe niet. "Zowat al mijn ex-trainers hebben mij gefeliciteerd, behalve hij. Dan scheelt er toch iets. Ik ben op een bepaald moment op hem af gestapt om te vragen wat het probleem was, maar hij zei: maak je geen zorgen, je bent voorbeeldig, doet je werk goed, et cetera."