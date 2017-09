🎥 Big Rom doet het weer, CSKA Moskou slachtoffer van dienst

Geen vuiltje aan de lucht voor Manchester United in de tweede groepswedstrijd van de Champions League. Tegen CSKA Moskou staan de Engelsen met nog een helft te gaan 0-3 voor. Auteur van twee van de drie doelpunten: Romelu Lukaku. De spits verkeert in bloedvorm en demonstreerde dat in minuut 4 met het hoofd en in minuut 27 met de voeten na een flater van de verdediging.

Tussendoor maakte Martial de 0-2 vanop de stip. Lukaku staat nu al zeven wedstrijden op rij aan het kanon, goed voor tien doelpunten. Vervolledigt hij vanavond de hattrick?

Bekijk hieronder Lukaku's twee doelpunten: (Opgelet: het laden van de beelden kan even duren)