Gentse praktijken met jeugdspelers zetten kwaad bloed bij Club en co.

Louwagie biedt elke ouder een Mercedes

"De manager gaat dan naar de ouders en is allesbehalve krenterig bij de onderhandelingen: hij deelt vlot 25.000 tot 50.000 euro premie uit voor de handtekening en biedt elk van de ouders een Mercedes aan", aldus een anonieme bron in Sport/Voetbalmagazine.

"Als het nieuws van zo’n aanbod de directeur van ons opleidingscentrum bereikt, weten we dat we een kruis kunnen maken over die jongen. Gent is tegenwoordig bij uitstek de club voor dat soort mensen, zoals je er steeds meer vindt onder de ouders."

Ook Club Brugge kreeg er al mee te maken. "We hebben twee broers verloren aan AA Gent, door praktijken die wij nooit zullen toepassen. Wij geven geen voorcontracten, bij ons kun je pas tekenen op je zestiende", aldus De Maesschalck, opleidingshoofd bij Club Brugge.