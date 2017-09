Derde keer, beste keer? Roeselare haalt oude bekende binnen als nieuwe trainer

"Welkom Dennis Van Wijk". Op deze wijze kondigde KSV Roeselare op haar clubwebsite de samenwerking met de 54-jarige coach aan. Vorige week moest de Nederlander nog plaats maken voor Nigel Pearson bij OH Leuven, maar vandaag heeft hij dus al een nieuwe werkgever gevonden bij een reeksgenoot.

Bij Roeselare vervangt Van Wijk Arnaud Mercier, die bedankt werd voor bewezen diensten na enkele tegenvallende resultaten. Van Wijk kent het huis goed, want hij was er al twee keer eerder aan de slag tussen 2002 en 2006 en tussen 2008 en 2010. Na de wedstrijd tegen OH Leuven dit weekend, vat Van Wijk de trainingen aan.

In zijn eerste ambtsperiode promoveerde hij met Roeselare naar eerste klasse. Als het aan de West-Vlamingen lag, willen ze dat kunstje van toen snel herhalen. Roeselare telt na zeven speeldagen tien punten in 1B en staat daarmee gedeeld derde. Beerschot-Wilrijk is fiere leider met vijftien punten.