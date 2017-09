Lierse-goalie Goris onder de indruk van wat oud-ploegmaat Hairemans presteert bij Antwerp: "Straf wat hij met zijn linker bijbrengt"

Goris (27) en Hairemans (25) kennen elkaar goed. Ze speelden lange tijd samen bij Lierse. Goris staat na het vertrek van Mike Vanhamel naar KV Oostende weer onder de lat op het Lisp. Hairemans voetbalt sedert 2015 opnieuw voor de club van zijn hart.

"Of ik verwacht had dat Hairemans zo vlot zou meekunnen in de Jupiler Pro League? Eigenlijk wel", vertelt Goris. "Op training en in de wedstrijden zag je al zijn geweldige kwaliteiten."

Twee keer twee assists

"Het is knap wat hij met zijn linker bijbrengt bij dit Antwerp. Hairemans is gewoon een enorm goede voetballer." Niet alleen in de Croky Cup staat Hairemans met twee assists achter zijn naam. Ook in de hoogste klasse gaf de middenvelder al twee beslissende voorzetten.