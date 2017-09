Neymar reageert op Cavani-rel

Er is geen enkel probleem -Neymar Deel deze quote:

Neymar zelf reageerde ook na de wedstrijd. "De media probeert heel wat verhalen uit te vinden", aldus de Braziliaan. "Ze praten echt veel te veel over wat er hier bij ons allemaal zou gebeuren."

"Ze proberen in onze kleedkamer te komen en praten over dingen die niet bestaan, maar er is alleszins geen enkel probleem", bevestigde Neymar nog eens.

Genieten op het veld

Waarom het voor de Braziliaan dan zo lang duurde om te reageren, is uiteraard een andere vraag. Maar geniet vooral nog eens van wat beide heren gisteren op de mat legden. Opgelet, het laden van de beelden kan enkele ogenblikken in beslag nemen.