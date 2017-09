Frutos terug naar assistent? Dit denkt hij er zelf over

We durven zelfs niet veronderstellen dat Anderlecht niet voor Vanhaezebrouck gaat gaan. Al jaren dromen ze van de succescoach van Gent en nu hij vrij is, kunnen we niet inbeelden dat er geen huwelijk van gaat komen.

Paars-wit wou Vanhaezebrouck niet bij Gent gaan wegkopen, maar Van Holsbeeck gaf al aan dat er morgen vergaderd wordt over de vrije coach. En Frutos? "Het is moeilijk met al die geruchten", gaf hij eerlijk toe.

"Ik wil er nu niet aan denken. Ik heb werk, ik heb nog een contract. Zondag gaan we er alles aan doen om te winnen en daarna hebben we tijd om te discussiëren met die internationale break."