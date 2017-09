Tielemans over zijn vervanger op het middenveld bij Anderlecht: "We zijn twee totaal verschillende type spelers""

Geen Sven Kums gisteren te bewonderen op het veld van Anderlecht in de Champions League-wedstrijd tegen Celtic Glasgow. De middenvelder zat een schorsing uit nadat hij tegen Bayern München al na een minuut of tien mocht gaan douchen. Ondanks de zware 0-3 nederlaag deden Trebel en jonkie Gerkens het niet onaardig, maar een Kums in vorm zou Anderlecht toch goed hebben kunnen gebruiken gisteren.

Kums zijn beste vorm komt wel terug en dan is Anderlecht vertrokken

Maar daar steekt het 'm net: Kums verkeert momenteel niet in grote vorm. Dat is ook zijn voorganger Tielemans, nu speler van AS Monaco, niet ontgaan. In een interview met Eleven Sports, vertelde hij het volgende: "Sven moet gewoon zijn draai nog vinden bij Anderlecht. Je mag ook niet vergeten dat hij bij Udinese een jaar pendelde tussen de bank en het veld. Zijn beste vorm komt wel terug en dan is Anderlecht vertrokken"

Tielemans vindt de vergelijking tussen hem en de man die gehaald is om hem te vervangen niet opgaan. "Sven en ik zijn twee verschillende type spelers. Hij komt veel meer aan de bal en maakt liever het spel. Ik eis de bal minder op en varieer liever, waardoor ik veel meer in doelstelling kom dan hem en meer doelgerichter ben", aldus de ex-middenvelder van paars-wit.