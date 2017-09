Bölöni geeft raad aan Antwerp-spelers die momenteel niet aan spelen komen

"Je moet mij proberen te verrassen met iets, zodat ik je in mijn hoofd hou. Ik zoek iets extra, geen gemiddelde prestaties", aldus de oefenmeester aan de officiële website van Antwerp.

Moeten nu presteren

"We hebben 28 spelers, waarvan er twaalf of dertien vaak spelen, de anderen zitten ongeduldig hun beurt af te wachten. Ik besef dat het niet leuk is voor hun, maar die spelers zijn dan hier omdat we op één of andere manier in hen geloven. Nu moeten zij gaan presteren."

Zaterdag trekken de troepen van László Bölöni naar het veld van Waasland-Beveren. De ploeg van trainer Clement speelt aantrekkelijk voetbal, maar behaalde tot dusver minder punten dan het recht op had. Het belooft een aantrekkelijke wedstrijd te worden.