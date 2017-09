Neemt Hein nog een ontslagen succescoach mee naar het Astridpark? Het kan

Een gepaste rouwperiode in acht nemen, zo noemen wij het. Ok, er zullen wel nog punten en komma's in orde gebracht moeten worden, maar Vanhaezebrouck wordt zo goed als zeker de nieuwe coach van paars-wit.

Zondag zal Nicolas Frutos de match tegen Standard nog leiden, maar daarna? Vanhaezebrouck zal zijn eigen technische staf willen samenstellen en Hein werkt graag met mensen die hij al jaren kent. Peter Balette en Bernd Thijs uit Gent weghalen, dat wordt moeilijk.

Maar in Het Nieuwsblad viel intussen ook al de naam van Yves Vanderhaeghe. Ook ontslagen bij Oostende en dus vrij. Of hij het ziet zitten om weer assistent te worden is wel de vraag. Ook Karim Belhocine werd in het verleden al genoemd. Afwachten dus...