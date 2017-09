Deze week nog geen witte rook in Anderlecht omdat ze Frutos 'goeie omstandigheden' willen aanbieden

Zo wil Anderlecht de Clasico van zondag nog in relatieve rust door Nicolas Frutos laten voorbereiden. Anderlecht en Vanhaezebrouck zijn er al uit over alle details, maar willen de officiële aankondiging tot volgende week laten wachten.

Vanhaezebrouck kan zo overnemen en krijgt bijna twee weken tijd om de ploeg iet of wat op het juiste spoor te zetten vooraleer Anderlecht 7 matchen in 18 dagen gaat spelen in oktober. Nicolas Frutos als assistent lijkt trouwens ook niet echt een optie. Zelf heeft hij van het hoogste niveau geproefd en Vanhaezebrouck gaat zelf geen ambitieuze T2 naast zich dulden.