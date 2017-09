Van mogelijke EK-joker bij Rode Duivels op 1 jaar naar gepasseerd bij beloften: "Vertrouwen geven aan hen die er zijn"

Bij het afroepen van de namen viel het meteen op: geen Charly Musonda Junior in de selectie van beloftencoach Johan Walem.

"Dat klopt, hij is er niet bij. Ik wil vertrouwen geven aan de huidige groep van spelers", was hij over de niet-selectie kort van stof.

Een maand geleden had Musonda zijn kat gestuurd naar het oefenkamp in Tubeke, omdat hij vrij wilde zijn om een transfer te regelen. De beloften speelden toen 0-0 gelijk tegen Turkije, nu zal hij dus niet spelen tegen Zweden (6 oktober, 20 uur aan Den Dreef) en in Cyprus (10 oktober).

Het is opmerkelijk, want voor het EK dachten enkelen nog aan het goudhaantje als de ultieme joker in de selectie van (toen nog) Marc Wilmots, nu komt hij voorlopig niet meer in de plannen van Walem voor. Ook Zinho Vanheusden is er na zijn zware blessure - afgelopen week in de Youth League opgelopen - uiteraard ook niet bij, een extra tegenslag voor Johan Walem.