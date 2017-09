Frutos doet al oproep in naam van Vanhaezebrouck: "Het niveau is onrustwekkend!"

Anderlecht speelde dit seizoen nog geen enkele echt goeie match. "Ja, het niveau is onrustwekkend", gaf Frutos toe. "Het moet véél beter! Dat is ook één van de conclusies die we intern getrokken hebben. Het zal tijd en veel werk vragen om de ploeg echt op de rails te krijgen."

En daar krijgt dus ook de nieuwe coach - we gaan ervan uit dat het Vanhaezebrouck wordt - mee te maken. "Hij zal tijd nodig hebben, véél tijd. Ik wil dan ook oproepen om hem die te geven. De spelers weten trouwens ook dat het nog niet goed was, zo realistisch zijn ze wel hoor."

Ervaring

Voor zijn afscheid als T1 gaf Frutos ook nog mee wat hij geleerd had. "Over mezelf... Ik had nooit gedacht dat ik er zo rustig onder ging blijven. En als trainer heb ik eindelijk de ervaring opgedaan. Je kan theoretisch nog zoveel nadenken, je weet nooit hoe het echt is tot je het echt gedaan hebt."