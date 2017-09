Vertrekken of niet? Frutos geeft meer zicht op zijn situatie nu er nieuwe trainer komt

Vanhaezebrouck gaat moeilijk omkunnen met de ambitieuze Frutos, dat weten we nu al. Frutos zelf moet dus gaan bedenken wat hij gaat doen. "Maar het is niet aan mij om te beslissen of ik blijf als hoofdtrainer, als assistent of wat dan ook. Of ik mezelf binnen enkele maanden bij een andere club zie? (twijfelt) Nee, ik heb hier een contract en ik zie deze club graag."

Want ook op zijn laatste persconferentie benadrukt Frutos hoe zeer hij aan Anderlecht gehecht is. "Sinds ik gestopt ben, spreek ik over 'mijn club'. En dat meen ik ook. Dat ga ik nog doen als ik hier over twee, drie,... vijf jaar niet meer ben. In Anderlecht weet je dat je kritiek gaat krijgen. Als je daar niet mee om kan, moet je er niet aan beginnen."

En die kritiek ging vooral over zijn veranderingen van spelsysteem. "Op training ging dat elke keer goed. Ik ben met dat systeem al acht jaar bezig in mijn hoofd. Op het veld pakte het nog niet. Maar daar had ik dan ook veel meer tijd voor nodig."