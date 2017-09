Twente eindelijk weg uit degradatiezone, Belgenlegioen Eindhoven aan het feest

Twente moest immers vol aan de bak tegen Heracles. De topclub bengelde in de degradatiezone dus was enkel een overwinning goed genoeg in de Veste.

Jensen zorgde al in minuut twee voor de openingstreffer, maar Holla maakte in de tweede helft gelijk. Zo haalde Brondeel het van Castro. Twente komt uit de degradatiezone.

FC Belgenhoven pakt tweede seizoenszege

Ook bij Eindhoven mochten ze een feestje bouwen. Er werd immers met 1-2 gewonnen bij AZ II. Maar liefst zes Belgen kwamen bij Eindhoven aan de aftrap, maar de doelpunten kwamen van de Nederlandse voeten van Mart Lieder.

20:00 FC Twente - Heracles 2-1