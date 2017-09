1️⃣1️⃣-tal: Deze bankzitters en tribuneklanten halen volgens ons makkelijk play-off 1

In doel kiezen we uiteraard voor Matz Sels, hij had zich zijn terugkeer naar België wellicht anders voorgesteld. In hetzelfde schuitje zit Sven Kums, al wordt het probleem van beiden wellicht opgelost met de komst van Vanhaezebrouck.

In de defensie moest Sandy Walsh vaste waarde worden bij Zulte Waregem, maar dat komt er voorlopig niet uit. Ook Lombaerts had zich zijn historische transfer naar Oostende anders voorgesteld. Ook De Bock en Scholz kenden al betere tijden.

Naast Kums mogen we ook Marcq en Heynen niet vergeten op het middenveld. En wat gezegd van Benavente, de kwaliteit bij Charleroi is wel heel hoog.

Voorin moet Perbet nog in het eerste team van KV Kortrijk potten zien te breken. Ook van Robert Beric kregen we nog niet veel te zien.