Basispion doet de kritiek van enkele Club Brugge-fans verstommen: "Toen hoorde ik ze niet..."

De 24-jarige West-Vlaming kende vorig seizoen een uitstekend halfjaar op uitleenbasis bij STVV. Onder Ivan Leko kreeg en krijgt de verdediger resoluut zijn kans en bewijst hij het tegendeel ten opzichte van enkele fans.

Voor zijn verhuis naar Stayen en tijdens de eerste weken na zijn terugkeer moest Mechele de kritiek van enkele supporters namelijk wegspelen. "In Sint-Truiden speelde ik volgens mij goed en dan hoorde ik ze niet. Toen ik terug naar Brugge kwam, zaten ze meteen weer op mijn kap", vertelt Mechele in de Krant van West-Vlaanderen. "Ik vond het overdreven, want ik speelde volgens mijn mening lang niet slecht."

Niets aantrekken van de buitenwereld

"Akkoord, in de opbouw was het niet super, maar dat lag ook aan het nieuwe systeem. Ik heb wel geleerd om me dat niet meer te veel aan te trekken. Vroeger deed kritiek me veel meer en voelde ik me er soms zelfs slecht door, maar nu heb ik daar stappen in gezet. Als de trainer en de technische staf tevreden zijn, is dat voor mij voldoende. Van de buitenwereld trek ik me niets meer aan."