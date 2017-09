Dennis Van Wijk nog niet op de bank bij Roeselare tegen zijn ex-ploeg Leuven

"Ik ga er zaterdagnamiddag niet bijzijn op Den Dreef. Ik maakte eerder al afspraken, waardoor ik niet kan komen", gaf Dennis Van Wijk aan in een interview met Het Laatste Nieuws.

De nieuwe coach van OHL heeft er ook zijn mening over.

Het is zeker een merkwaardige situatie

"Het is zeker een merkwaardige situatie. Ik had hem er graag bij gehad als assistent, maar hij gaf aan dat hij liever hoofdtrainer zou zijn bij een andere ploeg. Jammer. Hij kent de ploeg door en door, dus we gaan Roeselare niet kunnen verrassen. We moeten de beste zijn als we de wedstrijd willen winnen", aldus Pearson, de nieuwe trainer van Leuven.

Leuven en Roeselare spelen zaterdag om de derde plaats in 1B. Beide ploegen tellen momenteel 10 punten.