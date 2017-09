Barcelona naar de Premier League? - Volgens Catalaans politicus behoort dit tot de mogelijkheden...

Hoe zou dat mogelijk zijn? Wel de regio Catalonië, waar Barcelona gelegen is, wil onafhankelijk worden. Dit zou als gevolg kunnen hebben dat Barcelona, omwille van politieke redenen, niet meer in de Spaanse eerste klasse kan spelen. Catalaans politicus Gerard Figueras reageert op de situatie.

"We kunnen zeker naar een ander land gaan. Kijk maar naar Monaco in Frankrijk. Of ploegen uit Wales die deelnemen aan de Engelse competitie", aldus Figueras.

Buurlanden als Italië, Frankrijk en ook de Premier League zijn een optie

"Er zijn vele mogelijkheden. Ik denk echt niet dat de UEFA er iets op tegen heeft dat ploegen in andere landen gaan spelen."

We kunnen nog in Spanje blijven spelen, maar ook naar buurlanden zoals Italië of Frankrijk. De Premier League is zeker ook een optie. Al is Spanje niet onmogelijk, want ook Andorra heeft ploegen in Spaanse nationale reeksen", besloot Figueras. Wie weet zien we dus Barcelona in de toekomst nog in de Premier League spelen.