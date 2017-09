Ivan De Witte vertelt over het moment waarop hij wist dat succescoach Vanhaezebrouck na meer dan drie jaar zou vertrekken

Afgelopen dinsdag kwamen Vanhaezebrouck, voorzitter Ivan De Witte en manager Michel Louwagie samen. Maar deze keer was ook Mogi Bayat, de zaakwaarnemer van de trainer, van de partij. "Hein is hier behoorlijk vlug 'to the point' gekomen", kijkt De Witte in Het Laatste Nieuws terug op die bewuste avond.

"Het voorafgaande gesprek met Bayat had ons natuurlijk al in een bepaalde geestesgesteldheid gebracht, maar alles leek nog mogelijk - we hadden met Mogi gewoon in grote lijnen over de verschillende scenario's gepraat."

Enkele elementen zaten hem dwars

Toen Vanhaezebrouck zelf duidelijkheid bracht, wist De Witte genoeg. "Op een rustige manier zei hij dat er een paar elementen waren die hem dwars zaten", gaat de preses verder. "Dat hij niet het voetbal zag dat hij wilde creëren en dat AA Gent de voorbije jaren had gebracht. Dat sommige spelers zich ook beter en bevrijder zouden voelen als hij er niet meer was. Alles samen kwam hij tot de conclusie dat het voor alle partijen beter was om op een correcte manier de samenwerking te beëindigen."