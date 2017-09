🎥 Fellaini verovert harten van de Man Utd-supporters, maar blijft zelf uiterst kalm na zijn twee treffers

Marouane Fellaini nam twee van de vier doelpunten voor zijn rekening en bewees zo nog maar eens dat hij zijn basisplaats dubbel en dik waard is.

Big Fella bleef na de match opvallend rustig, met enkele cliché-uitspraken als: "ik probeer gewoon mijn job goed te doen" en "het doet er niet toe, we moeten op de volgende match focussen." Hij gaf ook toe dat hij nog een beetje last ondervond van zijn blessure, maar dat moet na de interlandbreak wel in orde zijn.

HIER kon u ook al lezen hoe lyrisch de supporters zijn over de Rode Duivel.