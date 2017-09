Michel Preud'homme is lyrisch over Club Brugge, en hélemaal weg van één speler: "Hij is fantastisch"

Preud'homme verliet Club aan het eind van vorig seizoen, maar de oefenmeester blijft zijn gewezen team wel nog volgen. Tegen Charleroi zag hij verschillende spelers uitblinken.

"Stefano (Denswil, red.) durfde éindelijk weer inschuiven. Je ziet dat Limbombe steeds beter leert omgaan met zijn positie op de flank en Ruud (Vormer, red.) duikt opnieuw de ruimtes in", analyseert MPH in Het Laatste Nieuws.

Type Dossevi

Het meest van al was Preud'homme te spreken over de aanval. "Ik ben hélemaal weg van het spitsenduo. Dennis is fantastisch - het type waar wij héél lang naar gezocht hebben. Ik vond Dossevi nog het meest beantwoorden aan dat profiel, maar we konden hem nooit weghalen bij Standard."