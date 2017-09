Britse analist: "Radja Nainggolan zou een geweldige januari-transfer zijn voor Manchester United"

"Het zou een geweldige januari-transfer zijn voor Manchester United. Ze hebben nog iets te kort op het middenveld en hij zou perfect zijn. Ik ben zeker dat José Mourinho de Rode Duivel naar Manchester wilt halen", zei de ex-speler van West-Ham aan ESPN.

"Het verrast me echt dat hij nog niet bij een absolute topclub speelt. Hij is duidelijk gelukkig bij Roma, maar toch zou ik hem graag in de Premier League zien spelen."

Hij is een upgrade voor praktisch iedereen. Overal.

"Hij is een upgrade voor praktisch iedereen. Overal. Ik zou hem altijd kopen", strooide Shaka Hislop met lof over Radja Nainggolan.