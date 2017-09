Stuivenberg trekt zich op aan tweede helft, maar beseft: "We hadden 3 punten nodig"

Moed putten uit de tweede helft - Albert Stuivenberg Deel deze quote:

Het rendeerde want Genk boog een 2-0 achterstand om in een 3-3 gelijkspel. "Ik ben blij met de reactie van de spelers in de tweede helft. Het is belangrijk om samen met elkaar te strijden."

Trekt de oefenmeester nu lessen uit de wijzigingen aan het systeem? "Elk systeem staat of valt met de uitvoering. Met die aanpassing is het in de tweede helft beter gelukt. We moeten moed putten uit die tweede helft."