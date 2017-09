Seizoensrevelatie STVV gaat met een 0 op 6 de interlandbreak in: "Dit is géén domper" en "We panikeren niet"

"Het was net niet vandaag (gisteren, red.)", keek Igor Vetokele terug op het verlies tegen de Zebra's. "De bal wilde er niet in. Net als tegen Mechelen liepen onze aanvallen in de laatste 30 meter fout. De interlandbreak is welgekomen. Zo hebben we rustig de tijd om toe te werken richting de partij tegen Lokeren en kunnen we misschien enkele spelers recupereren."

Niet alles is slecht, sommige dingen moeten gewoon beter - Sascha Kotysch

De Truienaars ontbraken enkele offensieve krachten. "Jongens als Ceballos, Gueye en Boli kunnen altijd iets extra bijbrengen", pikte Jordan Botaka in. "Maar we hebben een goeie groep, met een mix van jong en oud. De spelers zullen snel de koppen bij elkaar steken. Dit is geen domper voor het elftal."

"Het is altijd jammer om met een verlies de interlandbreak in te gaan, want we kunnen deze nederlaag niet meteen rechtzetten. Maar we moeten niet panikeren", besloot routinier Sascha Kotysch. "Niet alles is slecht, we moeten gewoon sommige dingen verbeteren."