Weeral zware klap voor Januzaj: "Ineens had hij last aan de knie"

Januzaj kwam deze week nog in actie tegen Zenit St. Petersburg, maar daarna kreeg hij ineens last in de rechterknie. Sociedad liet een MRI-scan uitvoeren en die bracht een probleem aan het gewricht aan het licht. Hij staat nu op non-actief voor onbepaalde tijd.

"Het gaat om een probleem aan het gewricht, dat gerelateerd kan zijn aan een eerdere meniscusoperatie", klinkt het bij de club. "Hij moet nu rust nemen en fysiotherapie krijgen. Daarna zullen we zien hoe en wanneer hij de trainingen mag hervatten. Zijn revalidatie zal nauwlettend in het oog gehouden worden."