Analist geeft voordeel aan Standard: "Niet om aan te zien"

Anthuenis baseert dat op alle commotie van de laatste weken. "Er was eerst het ontslag van Weiler, dan het verhaal van Frutos, gevolgd door het vervolgverhaal Vanhaezebrouck. Dat is van het goede te veel", meent hij in De Zondag.

"Daarenboven zette Anderlecht twee zwakke prestaties neer. Zowel op Waasland-Beveren als thuis tegen Celtic was het voetbal niet om aan te zien. In al dat tumult verwacht iedereen vanavond een overwinning met beter voetbal. Of Frutos nogmaals zijn basiself zal veranderen, zullen we op het veld merken."

Standard heeft ook al veel klappen geïncasseerd. "Maar na de overwinning tegen Lokeren hebben de Rouches het vertrouwen terug gevonden. Individueel tellen ze heel wat talent. Collectief daarentegen is het een stuk minder. Te veel vedetten denken louter aan zichzelf. Afwachten wat ze er vanavond van maken tegen een onzeker Anderlecht."