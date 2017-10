Opmerkelijke beslissing: 'Conte gaat Chelsea aan het eind van het seizoen verlaten'

door Yannick Lambrecht

door

Antonio Conte zou Chelsea na het huidige seizoen verlaten

Chelsea ging zaterdag in eigen huis onderuit tegen Manchester City, maar is desondanks vrij sterk aan het seizoen begonnen. Een dag later komen de Engelse media met opmerkelijk nieuws over trainer Antonio Conte naar buiten.