Opvallend: Messi zorgt eigenhandig voor overtuigende winst in compleet leeg Camp Nou

door Yannick Lambrecht

door

Barcelona wint in een leeg Camp Nou met 3-0 tegen Las Palmas

Barcelona is zondag in de ban van het referendum in de stad en dan komt het voetbal op de tweede plaats. De wedstrijd tegen Las Palmas dreigde eerst afgelast te worden, maar mocht uiteindelijk toch doorgaan...