🎥 Beerschot-Wilrijk-spelers openhartig over wie de grootste womanizer is, wie het slechtst gekleed is en wie van zichzelf denkt dat hij de beste is

door Johan Walckiers

Proximus 11 heeft een schitterend filmpje gemaakt over Beerschot-Wilrijk. Alexander Maes, Hernan Losada, Tom Pietermaat en Tom Van Hyfte gaven openhartig antwoord op alle vragen. En dat waren soms wel redelijk pikante of grappige...