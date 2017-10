Bölöni en Haroun niet te spreken over dubieuze beslissing van de ref: "Onaanvaardbaar" en "Gaan we bij een penalty hetzelfde krijgen?"

Aan de goal van Boljevic ging een ingooi vooraf. Die was voor de Great Old, maar zowel ref Erik Lambrechts als zijn assistent maakten geen keuze. Toen Laurent Jans snel de bal nam, gaven beide arbiters het voordeel aan de Leeuwen.

"Ik stond niet goed geplaatst om te zien wie nu als laatste die bal raakte, maar ik stel wel iets anders vast", trok coach Laszlo Bölöni van leer op zijn persconferentie. "Wanneer je een beslissing moet nemen bij een actie die zich een meter voor je afspeelt, is het onaanvaardbaar dat zowel de scheidsrechters als de assistent niets zeggen en pas een beslissing nemen als de ingooi gegeven is."

De ref verloor zijn verantwoordelijkheid - Laszlo Bölöni

"Bij die bewuste actie verloor de ref zijn verantwoordelijkheid", vond Bölöni. "Als hij de bal aan W-Beveren had gegeven, konden we ons voorbereiden op het vervolg. Nu niet. Gaan we in de toekomst bij een penalty hetzelfde doen?", vroeg de Roemeen zich af. "Ik overdrijf nu wel, maar de arbiter léídt het spel. Of je nu met vier, met zes bent, of een videoref ter beschikking hebt."

Ik maakte me echt boos, dit was een keerpunt in de match - Faris Haroun

"Die eerste goal was heel dubieus. Eigenlijk kan dit niet", vond ook Faris Haroun die geel kreeg voor protest. "Ik maakte me echt boos, want dit was een keerpunt in de wedstrijd, in ons nadeel. W-Beveren kreeg een boost en maakte vervolgens zijn kansen goed af."