Wanneer voetbal moet wijken voor politiek: Barcelona-Las Palmas afgelast

De spanning is momenteel niet te harden Spanje en Catalonië in het bijzonder naar aanleiding van het illegale referendum over de onafhankelijkheid van Catalonië. Naar verluidt heeft FC Barcelona een crisisvergadering gehouden om te beslissen of de wedstrijd in Camp Nou tegen Las Palmas om 16.15 uur zal doorgaan.

Die kans lijkt met de tijd minder waarschijnlijk. De beslissing van de Spaanse regering dat de stembusgang niet mag doorgaan, is bij vele Catalanen in het verkeerde keelgat geschoten. De politie zou massaal aanwezig zijn om de volksraadpleging te verhinderen en zou met harde hand optreden tegen relschoppers door met rubberen kogels te schieten. Daardoor vielen er al verschillende gewonden.

Update: Zoals verwacht wordt de wedstrijd uitgesteld. Naar welke datum en tijdstip is nog niet geweten.