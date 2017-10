En dan zou je bijna vergeten dat het ene Elias Cobbaut was die scoorde. De 19-jarige linksachter is een vaste waarde bij Malinwa dit seizoen en wist zijn debuutgoal op het hoogste niveau te maken. "En dat net dan Colin Coosemans met de aandacht gaat lopen? Ach, ik maal er niet om."

"Goed dat we nog een punt konden pakken, het was echt crazy", aldus de doelpuntenmaker van dienst. Cobbaut kreeg vorig seizoen al vooral in play-off 2 volop zijn kans, dit seizoen miste hij nog geen minuut in de competitie.

Mentaal én fysiek erg sterk van mijn team

Hij ziet wel nog werkpunten: "Ik wil nog scherper worden voor doel, want op training mis ik nog veel te vaak kansen. We hebben heel de tweede helft doorgeduwd en dan is het mooi dat het toch nog iets weet op te leveren. Al bij al mogen we daar misschien wel tevreden mee zijn, gezien de omstandigheden."

Een mening die ook werd gedeeld door zijn coach. "Het is absoluut niet vanzelfsprekend om na een gemiste strafschop en bij een dubbele achterstand te blijven vechten, maar we hebben dat wel gedaan. Zowel mentaal als fysiek is dat sterk van mijn team."