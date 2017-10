Vooral opluchting na Eupen-Genk, maar niet bij iedereen: "Nog maar eens werk dat we in de prullenbak mogen gooien"

Mijn spelers hebben mijn richtlijnen niet volledig gerespecteerd - Jordi Condom Deel deze quote:

"We hebben de tegenstander te veel laten komen in de tweede helft. Mijn spelers hebben mijn richtlijnen niet volledig gerespecteerd. We slikken twee doelpunten aan de eerste paal, fases waar we op training nochtans hard op hadden geoefend. Dit is nog maar eens werk dat we in de prullenbak mogen gooien", aldus een teleurgestelde trainer.