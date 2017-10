Komst van gewezen Antwerp-speler naar Lierse is duidelijk signaal: "Maged Samy is zeker niet geneigd de club zomaar te laten vallen"

Lierse-coach Fred Vanderbiest werkte vorig jaar met Kasri samen bij Antwerp. En dus was de transfervrije verdedigende middenvelder een opportuniteit voor Lierse.

"Onze coach wilde hem er heel graag bij en Maged Samy is in dat verhaal meegegaan", licht sportief manager Roel Rymen de transfer toe in Gazet van Antwerpen.

Sportieve continuïteit

Samy liet de voorbije weken uitschijnen dat hij wil vertrekken bij Lierse, maar hij blijft wel over de sportieve continuïteit waken. "Ondanks het feit dat hij heeft aangegeven de club weldra te zullen verlaten, wil Maged dat het sportief goed blijft gaan met Lierse", aldus Rymen.

"En dat heeft tot de transfer van Kasri geleid. Het geeft aan dat Maged Samy zeker niet geneigd is de club zomaar te laten vallen."