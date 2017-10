Nainggolan juicht in topper tegen Milan - Lazio haalt na Essevee nog véél zwaarder uit - invaller Bastien viert met Chievo

Zulte Waregem ging donderdag met 2-0 onderuit in Rome, maar dat was zeker geen schande als je ziet wat Lazio nu deed. Sassuolo werd met maar liefst 6-1 in mootjes gehakt, nadat ze eerst zelfs op achterstand kwamen.

Inter Milan blijft in het spoor van leider Napoli. Het won, toch wel met enige moeite, 1-2 van Benevento dankzij twee goals van Brozovic. Zo is Inter voorlopig tweede, de promovendus telt nog steeds nul punten en lijkt het hoogste niveau maar een jaartje vol te houden.

Tenslotte won Chievo met 2-1 van subtopper Fiorentina. Bij de thuisploeg mocht de 21-jarige Belg Samuel Bastien twintig minuten op het veld staan.

Radja Nainggolan ging met AS Roma 0-2 winnen in San Siro. De match zat lang op slot, tot Dzeko en Florenzi de sleutel vonden. Calhanoglu pakte kort voor het einde zelfs nog rood.

Om de speeldag af te sluiten is er vanavond nog Atalanta - Juventus.

Overzicht van de Serie A op zondag: