Luistert Coucke? Spelers massaal achter Custovic: "Het gaat toch goed?"

"We pakten vier op zes in de competitie én wonnen in de Beker. Custovic zit momenteel aan een 'winning streak'", aldus Vanhamel achteraf. "Als ik voor mezelf mag spreken, is de band heel goed."

"Het systeem dat hij wil neerzetten spreekt de spelers aan en hij geeft iedereen vertrouwen, hij zorgt voor een positieve flow." Ook topschutter Zinho Gano is overtuigd.